عبد اللهيان: البيت الأبيض بؤرة الكذب والتزييف

طهران-سانا

وصف المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان البيت الأبيض الأمريكي بأنه “بؤرة الكذب والتزييف”.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة على تويتر اليوم: “قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث إيران على التفاوض مع واشنطن في الوقت الذي اغتال فيه قاسم سليماني ويطلق كل يوم تهديداً وحظراً جديداً يشير إلى أنه لا يمتلك إدراكاً صحيحاً للعلاقات السياسية والسلطة وهذا يدل أن البيت الأبيض هو بؤرة الكذب والتزييف”.

وأضاف إنه لا ينبغي نسيان أن الولايات المتحدة رفضت إلغاء الحظر على الأدوية للشعب الإيراني في أزمة كورونا في وقت تبث فيه الكذب فقط.