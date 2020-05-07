الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطل زخات مطر فوق المرتفعات الساحلية مساءً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر مساء اليوم فوق المرتفعات الساحلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا بدءاً من المنطقة الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق ويمتد الهطل تدريجيا خلال ساعات الليل وصباح يوم السبت ليشمل مناطق متفرقة من البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..