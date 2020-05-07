أكثر من ألفي وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قولها في بيانات نشرتها اليوم “إن 2073 شخصاً توفوا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية” مشيرة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي تخطى 73 ألفاً.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في أمريكا بلغ أكثر من 22ر1 مليون شخص تماثل للشفاء منهم نحو 190 ألفاً.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد 19 من حيث عدد الإصابات والوفيات إذ يوجد فيها وحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.