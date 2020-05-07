SCS-NET
الشريط الأخباري

أكثر من ألفي وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

2020-05-07

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من ألفي شخص جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قولها في بيانات نشرتها اليوم “إن 2073 شخصاً توفوا بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية” مشيرة إلى أن عدد الوفيات الإجمالي تخطى 73 ألفاً.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في أمريكا بلغ أكثر من 22ر1 مليون شخص تماثل للشفاء منهم نحو 190 ألفاً.

وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً في العالم من جراء وباء كوفيد 19 من حيث عدد الإصابات والوفيات إذ يوجد فيها وحدها أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم.

انظر ايضاً

وفيات وإصابات جديدة بفيروس كورونا في عدد من الدول

عواصم-سانا أعلنت وزارة الصحة الايرانية تسجيل 78 حالة وفاة و1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved