7 أيار 2012- فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب

دمشق-سانا
1875- اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل (ساخالين رخبيل تيشيما).
1945- ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية.
1952- ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.
1960- ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفييتي.
1992- الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية (إنديفور).
2008- دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية.
2010- حزب المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية دون حصوله على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي.
2012- فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.
من مواليد هذا اليوم..
1833- يوهانس برامس موسيقي ألماني.
1861- روبندرونات تاكور أديب وفيلسوف هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.
1939- سيدني ألتمان عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1989.
من وفيات هذا اليوم..
973- الإمبراطور أوتو الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.
1682- القيصر فيودر الثالث قيصر روسيا القيصرية الثالث.
1805- ويليام بيتي رئيس وزراء المملكة المتحدة.
أعياد ومناسبات..
يوم الراديو في روسيا.