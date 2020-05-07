7 أيار 2012- فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب

دمشق-سانا

1875- اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل (ساخالين رخبيل تيشيما).

1945- ألمانيا النازية تستسلم لقوات الحلفاء دون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية.

1952- ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.

1960- ليونيد بريجنيف يتولى رئاسة الاتحاد السوفييتي.

1992- الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية (إنديفور).

2008- دميتري ميدفيديف يتولى الرئاسة في روسيا الاتحادية.

2010- حزب المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون يحصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية البريطانية دون حصوله على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل الحكومة بشكل تلقائي.

2012- فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.

من مواليد هذا اليوم..

1833- يوهانس برامس موسيقي ألماني.

1861- روبندرونات تاكور أديب وفيلسوف هندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1913.

1939- سيدني ألتمان عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1989.

من وفيات هذا اليوم..

973- الإمبراطور أوتو الأول إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.

1682- القيصر فيودر الثالث قيصر روسيا القيصرية الثالث.

1805- ويليام بيتي رئيس وزراء المملكة المتحدة.

أعياد ومناسبات..

يوم الراديو في روسيا.