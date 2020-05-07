عنتير في ذكرى الشهداء: تضحيات شهدائنا أفشلت مخططات الطامعين بالوطن

القدس المحتلة- سانا

أكد رئيس الفعاليات الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ سلمان عنتير أن تضحيات الشهداء أفشلت مخططات الطامعين بالوطن.

وأدان عنتير في بيان له بمناسبة عيد الشهداء.. تواطؤ الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي بقصد تمكينه هضم الحقوق الفلسطينية وسلب الأراضي العربية المحتلة وضمها لكيانه الغاصب الأمر المناقض لكل القوانين والشرائع الدولية.

واستنكر عنتير هرولة بعض قادة البلدان العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني في وقت ينتهك هذا الكيان الحقوق والمواثيق الدولية ولا سيما لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل وحقوق الشعب الفلسطيني ويدنس المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.