ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار أصدره الكونغرس للحد من صلاحياته العسكرية ضد إيران

واشنطن-سانا

استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الفيتو ضد قرار أصدره الكونغرس للحد من صلاحياته في القيام بعمل عسكري ضد إيران.

وذكرت “ا ف ب” أن ترامب اعتبر في بيان نشره البيت الأبيض أنه استخدم الفيتو لأنه “قرار مهين” جدا طرحه الديمقراطيون في إطار استراتيجيتهم الرامية للفوز في الانتخابات المقررة في 3 تشرين الثاني عن طريق تقسيم الحزب الجمهوري.

وكان الكونغرس بمجلسيه وجه صفعة قوية إلى الرئيس الجمهوري في آذار حين أصدر هذا القرار الذي يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشن حرب على إيران بعد تنامي مخاوف من إمكانية إقدام ترامب على قرار متهور بشن حرب على إيران دون استشارة الكونغرس وهو ما أيدته المعارضة الديمقراطية وقسم من المشرعين الجمهوريين.

يذكر أن مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون أقر في كانون الثاني الماضي نسخته الخاصة من هذا القرار وذلك بعد إقدام إدارة ترامب على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني وما تبع ذلك من رد صاروخي إيراني على قاعدة عين الأسد في العراق حيث تنتشر قوات أميركية وما خلفه من خسائر وإصابات في صفوف هذه القوات.