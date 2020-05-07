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قوى العدوان السعودي ترتكب 37 خرقاً جديداً بمحافظة الحديدة اليمنية

2020-05-06

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودى خروقاتها وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة اليمنية واستهدفت عددا من المناطق فيها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق أن خروقات العدوان بمحافظة الحديدة بلغت 37 خرقا بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية موضحة أن من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصين قتالي في شارع الخمسين وخمسة خروقات بقصف مدفعي وصاروخي وخرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق على وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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