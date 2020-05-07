لافروف يبحث مع نظيره البريطاني سبل مكافحة فيروس كورونا

موسكو- سانا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف مع نظيره البريطانى دومينيك راب سبل مكافحة تفشى فيروس كورونا المستجد وطرق التغلب على عواقب تفشى الفيروس.

ووفق بيان أعلنته وزارة الخارجية الروسية اليوم ونشره موقع قناة روسيا اليوم فإن الجانبين شددا على عزمهما بشكل جدى على حل المشكلات بين موسكو ولندن.

وأضاف البيان: أنه تمت خلال المحادثة الإشارة إلى الوضع غير المريح للعلاقات الثنائية وقد تم التعبير عن موقف متبادل تجاه حل المشكلات المتراكمة بطريقة عملية وتطوير التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ولفت البيان إلى أنه تم التأكيد على ضرورة استخدام خبرة التحالف فى تعبئة جهود المجتمع الدولى لمواجهة التحديات العالمية الحديثة وايلاء اهتمام خاص لمهام مكافحة أزمة انتشار فيروس كورونا التاجى الجديد والتغلب على عواقبه.

كما ناقشا الوزيران القضايا الحيوية للأجندة الدولية بينها تسوية الأزمة في سورية والأزمة الداخلية الأوكرانية إضافة إلى عمل مجلس الأمن الدولي.

كما بحث لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو مسائل محاربة انتشار فيروس كورونا وقضايا الأمن العالمي.

وجاء في بيان لوزرة الخارجية الروسية بهذا الصدد أنه في سياق محاربة جائحة فيروس كورونا تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون بين البلدين في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي وفقا لما تدعو إليه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف.

وتبادل الوزيران الآراء حول قضايا الأمن العالمي حيث جدد لافروف التأكيد على ضرورة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي ينتهي سريانها في شباط عام 2021 إضافة إلى بحث سبل تكثيف الحوار الروسي الأمريكي حول الحد من الأسلحة وعدم الانتشار مع مراعاة العوامل التي تؤثر في الاستقرار الاستراتيجي.

وتطرق الجانبان إلى المسائل الملحة الأخرى لجدول الأعمال الدولي بما في ذلك عمل مجلس الأمن الدولي وآفاق تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد ومحاربة الإرهاب والأمن السيبراني.