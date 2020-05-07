لجنة أممية: الشعب الفلسطيني يواجه تحديات خطيرة نتيجة انتهاكات الاحتلال

نيويورك-سانا

أكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات خطيرة نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وآخرها مخطط ضم أجزاء من الضفة في ظل إنشغال العالم بالتصدي لجائحة كورونا.

وأوضحت اللجنة الأممية في بيان لها أمس أن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وحصار قطاع غزة كما أعلنت مؤخرا عن مخططها لضم أجزاء من الضفة في انتهاك خطير للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 2016- 2334 الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وطالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لمخطط الاحتلال الاستيطاني لمنع الضم وحشد الدعم الدولي والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.