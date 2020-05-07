انخفاض بوفيات فيروس كورونا في موسكو وتسجيل 39 وفاة

موسكو- سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم تسجيل 39 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو ما يعتبر انخفاضا بالمقارنة مع 50 حالة وفاة أمس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو قوله إن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 بواقع 39 شخصا مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 905 أشخاص بعد أن كانت 866 في الإحصائية السابقة ويشير معدل اليوم إلى تراجع كبير لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 165929 حالة بينها 1537 وفاة و21327 حالة شفاء.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في العاصمة 85973 حالة إصابة.