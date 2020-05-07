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موسكو: قلقون إزاء محاولة تنفيذ هجمات إرهابية ضد السلطة الشرعية في فنزويلا

2020-05-06

موسكو-سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو إزاء المعلومات حول محاولة إنزال مجموعة من المرتزقة في فنزويلا لتنفيذ هجمات إرهابية ضد السلطة الشرعية في البلاد.

ونقلت سبوتنيك عن الخارجية قولها في بيان:”ننظر بقلق الأنباء حول محاولة مجموعة من المرتزقة الإنزال على أراضي فنزويلا للقيام بأعمال إرهابية ضد ممثلي السلطات الشرعية في هذا البلد وقيادتها”.

وبث التلفزيون الفنزويلى في وقت سابق اليوم اعترافات للأمريكى لوك دينمان المحتجز فى فنزويلا والذى كان واحدا من الذين دبروا محاولة انقلاب على السلطة الشرعية فى البلاد.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو أعلن أمس أن أحد المعتقلين الأمريكيين اللذين حاولا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة يعمل حارسا شخصيا للرئيس ترامب.

وقال مادورو فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر:”أحد المعتقلين في الشهادة الأولى أكد أن هناك مواطنين أمريكيين اثنين ضمن مجموعة الغزو وهما من فريق الحرس الشخصى للرئيس الأمريكي”.

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