منظمة الصحة العالمية تدعو للاستثمار في القطاع الصحي تحسباً لظهور أوبئة جديدة

جنيف-سانا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادانوم غبريسوس إلى ضرورة الاستثمار من دون تأخير في الصحة والوقاية استعدادا لظهور أوبئة جديدة عوضا عن البحث عن مصادر تمويل كما يحصل حاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غبريسوس قوله خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت إنه في وقت نجهد للرد على وباء كوفيد 19 علينا ايضا أن نكثف جهودنا استعدادا للوباء المقبل مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في البحث وسط حالة الهلع الذي يعيشه العالم.

وأضاف غبريسوس أن منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية والدول تكثف مبادراتها لتأمين الأموال الضرورية لتطوير وإنتاج وتوزيع لقاح مضاد وكذلك لفحص الأفراد وعلاج المصابين موضحا أن العالم ينفق سنويا سبعة آلاف مليار دولار في القطاع الصحي أي نحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي للدول.

واعتبر غبريسوس أن فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 250 ألف شخص في العالم منذ ظهوره نهاية كانون الأول في الصين أكد لنا أهمية بناء أنظمة صحية وطنية ومحلية متينة تكون أساسا للأمن الصحي العالمي والتغطية الطبية العالمية مشيرا إلى أنه إذا كان يتراجع في غرب أوروبا فانه يواصل تفشيه في مناطق عدة من العالم.