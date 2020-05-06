إيطاليا تشهد ارتفاعاً حاداً في الوفيات اليومية والإصابات الجديدة بفيروس كورونا

روما-سانا

سجلت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا ارتفاعا حادا في عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا “كوفيد19” بواقع 369 حالة اليوم مقابل 236 أمس إضافة إلى ارتفاع الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بواقع 1444 حالة مقابل 1075 أمس.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط الماضي بلغ 29684 وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا حيث وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214457.

وأوضحت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91528 من 98467 أمس كما بلغ عدد الأشخاص في العناية المركزة اليوم 1333 مقابل 1427 أمس.

ومن بين من كانوا مصابين في الأساس بلغ عدد المتعافين اليوم 93245 شخصا مقابل 85231 أمس.