توقعات بإصابة 200 ألف من الطواقم الطبية بفيروس كورونا

جنيف-سانا

توقع المجلس الدولي للممرضين والممرضات أن يكون 200 ألف من العاملين بمجال الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن المجلس قوله في بيان اليوم: “الوباء أدى إلى وفاة أكثر من 260 من طواقم التمريض” داعياً السلطات الاحتفاظ بسجلات أكثر دقة للمساعدة على منع انتشار الفيروس بين العاملين الصحيين والمرضى ومشيراً إلى أن عدم تسجيل معدلات الإصابة والوفاة بين أفراد الطواقم الطبية يعرض حياة المزيد من الممرضين والمرضى للخطر.

وقال هوارد كاتون المسؤول التنفيذي بالمجلس: “عدد الإصابات بين أفراد الطواقم الطبية زاد من 23 ألفاً إلى ما نعتقد أنه يتجاوز 90 ألفاً ويظل هذا تقدير أقل من الحقيقة لأنه لا يشمل كل دول العالم”.

واستند رقم 90 ألفاً إلى معلومات جمعت من اتحادات الممرضين الوطنية في 30 دولة وبيانات حكومية وتقارير إعلامية.

وأشار كاتون إلى أن 3.5 ملايين إصابة بفيروس كورونا سجلت على مستوى العالم وقال: “إذا كان معدل انتشار العدوى بين الطواقم الطبية يبلغ ستة بالمئة في المتوسط فإننا نعتقد ان الرقم العالمي يتجاوز 200 ألف مصاب اليوم من أفراد الطواقم الطبية”.

وأضاف كاتون وهو بريطاني: “الفضيحة أن الحكومات لا تقوم بجمع ونشر هذه المعلومات بشكل ممنهج ويبدو لنا وكأنها تغض الطرف وهو ما نعتقد أنه غير مقبول على الإطلاق وسيؤدي إلى فقدان مزيد من الأرواح”.

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