إخماد حريق في شركة الغزل والنسيج بحمص – فيديو

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص حريقاً نشب اليوم في شركة الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية غرب طريق حمص-حماة.

وفي تصريح لـ سانا أشار العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص إلى أن سبب الحريق احتراق مولدة كهرباء ضمن الشركة مبيناً أن عناصر الدفاع المدني تمكنوا من إخماده والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى النسيج والآلات.

وأشار إلى أن عمليات تبريد الحريق ما زالت مستمرة مؤكداً عدم وجود أي إصابات بشرية.

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