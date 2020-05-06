إرهابيو (الحزب التركستاني) المدعوم من النظام التركي يدمرون برج محطة كهرباء زيزون الحرارية بريف إدلب-فيديو

إدلب-سانا

في سياق أعمالهم الإجرامية وأدوارهم التخريبية أقدم إرهابيو ما يسمى (الحزب التركستاني) المدعوم من النظام التركي على تدمير برج محطة زيزون الحرارية بريف إدلب بعدما قامت تلك التنظيمات في اوقات سابقة بتفكيك شبكات الري وتهريبها خارج سورية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور قيام عناصر تنظيم “الحزب التركستاني” الإرهابي بتدمير برج محطة كهرباء زيزون في محيط جسر الشغور في أقصى ريف إدلب الجنوبي الغربي.

وتعرضت محطة زيزون الكهربائية منذ نحو عامين لعمليات سرقة ونهب ممنهجة قامت بها المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان طالت التجهيزات الإلكترونية المتعلقة بتوليد الكهرباء والمعدات الكهربائية الضخمة ومحركات التشغيل تحت إشراف إرهابيين فنيين عبروا من الحدود كما تم نزع مواسير المرجل البخاري العملاقة ونقلها بواسطة الشاحنات إلى تركيا.

وتقع محطة توليد الطاقة الكهربائية في زيزون بالقرب من مدينة جسر الشغور في إدلب وهي إحدى المحطات المسؤولة عن تزويد البلاد بالطاقة الكهربائية وتتألف من ثلاث مجموعات توليد غازية مع كامل ملحقاتها طاقة كل مجموعة 128 ميغا واط وتعمل بالوقود السائل إضافة إلى الغاز.