قواتنا المسلحة تحيي ذكرى عيد الشهداء-فيديو

دمشق-سانا

أحيت قواتنا المسلحة الباسلة عيد شهدائنا الأبرار الذين رووا تراب الوطن الطاهر بدمائهم الزكية فكانوا الأنموذج الأرقى في التضحية والفداء لصون قداسة الوطن وعزته وكرامته.

وقام قادة المناطق العسكرية بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية وقرؤوا الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة وأدوا التحية الرسمية.

كما زار قادة المناطق الجرحى في المشافي العسكرية وعبروا عن الفخر والاعتزاز بتضحيات رجال الجيش العربي السوري مؤكدين أن كل قطرة دم طاهرة بذلها شهداؤنا وجرحانا الأبطال ستكون دليلاً وملهماً للأجيال القادمة على طريق النصر والكرامة.

وأوقف السير في جميع المحافظات من الساعة 55ر10 وحتى الساعة 00ر11 إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار قرابين الحرية والسيادة وقناديل الأمة التي تضيء درب الأجيال لمتابعة مسيرة البذل والعطاء وتحرير كامل التراب السوري من الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته.