سوق باب سريجة بدمشق.. حركة نشطة مع انخفاض أسعار بعض الخضروات

دمشق-سانا

مع انخفاض أسعار بعض الخضروات الأساسية تشهد أسواق دمشق حركة نشطة خلال هذه الأيام من شهر رمضان المبارك ومنها سوق باب سريجة وسط دمشق حيث رصدت سانا آراء عدد من المواطنين والباعة عن الأسعار ومدى توافر المواد.

مجمل من التقتهم سانا أكدوا توافر مختلف أنواع السلع والمواد في ظل ارتفاع كبير بالأسعار لبعض السلع الضرورية لشهر رمضان المبارك كالتمر وانخفاض أسعار سلع أخرى عن الأيام الماضية كالبطاطا والكوسا والخيار والفليفلة ما أثر في حركة البيع والشراء مقارنة بالسنوات السابقة لمثل هذه الفترة من السنة حسب تعبيرهم.

وتراوحت أسعار بعض الخضراوات اليوم في سوق باب سريجة: “البندورة بين الـ 600 و700 ليرة والبطاطا بين 350 و450 ليرة والكوسا 350 ليرة والفليفلة بين 250 و300 ليرة والخيار 400 ليرة والموز البلدي 1400 ليرة” فيما سجلت بعض الأجبان: “جبنة بلدي أو عكاوي الكيلو الواحد بين 1700 و1800 ليرة وجبنة شلل 3400 ليرة”.

السيدة أم عادل محمد من مرتادي السوق بشكل يومي أشارت إلى أن الأسعار اليوم أفضل من الأيام السابقة حيث انخفض سعر البطاطا من 750 ليرة سورية في بداية رمضان إلى 350 ليرة اليوم مشيرة إلى أن الفرصة لم تتح لها لزيارة الأسواق الشعبية التي تم افتتاحها مؤخرا بسبب بعد السوق عن مكان سكنها وعدم توافر وسائل النقل الجماعي.

أبو وسيم حمود أشار إلى أن البضاعة متوافرة بكثرة ولكن ارتفاع الأسعار لم يمكنه من شراء كل مستلزمات العائلة.

الإقبال هذا العام على شراء التمور يختلف عن الأعوام السابقة فلم يعد بمقدور جميع العائلات شراء كميات كافية منه فقد أصبحوا يكتفون ببضع تمرات على مائدة الإفطار بعدما كانت هذه المادة أساسية للصائمين طوال فترة الإفطار حسبما أوضح بائع التمور باسل حمادي مشيراً إلى أن الأسعار هذا العام تتراوح بين 2500 إلى 10 الاف للكيلو حسب النوعية والجودة.

وشهدت محال بيع الدجاج إقبالاً ملحوظاً بسبب انخفاض أسعاره مقارنة بالأيام الماضية وذلك وفقاً لبائع اللحوم هيثم الحاج.

وعن الأجبان والألبان والبيض أشار أبو خالد مصطفى إلى أن ارتفاع أسعار هذه المواد يعود لأنها مطلوبة بكثرة في هذا الشهر المبارك ما جعل أغلب المواطنين يشترون كميات قليلة بشكل يومي وأحياناً الاستغناء عنها نهائياً لافتاً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.

سكينة محمد

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