التربية: 60 شعبة صفية لأطفال الـ 5 سنوات ضمن مشروع (استعدوا للالتحاق بالمدرسة)

دمشق-سانا

يهدف مشروع (استعدوا للالتحاق بالمدرسة) الذي أطلقته وزارة التربية في عام 2017 بالتعاون مع المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والأمومة (اليونيسيف) إلى ضمان حصول الأطفال في سن الخمس سنوات على المهارات اللازمة لتسهيل انتقالهم للصف الأول وذلك من خلال التحاقهم بشعب صفية مخصصة (لرياض الأطفال) في عدد من مدارس التعليم الأساسي.

مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة كفاح الحداد أوضحت في تصريح لـ سانا أن وزارة التربية تعمل على افتتاح ستين شعبة صفية في بعض مدارس الحلقة الأولى لاستقبال الأطفال بعمر الخمس سنوات حيث يحق للأطفال من مواليد 1-2-2015 ولغاية 31-1-2016 التسجيل.

وأكدت الحداد أن تسجيل الأطفال في هذه الشعب الصفية اختياري لمن يرغب من الأهالي وليس إجبارياً وموعده يتزامن مع تسجيل أطفال الصف الأول وعلى الأهالي الراغبين تسجيل أطفالهم مراجعة مديريات التربية للاطلاع على أسماء المدارس التي يمكنها استقبال هؤلاء الأطفال.

ويضمن تطبيق المشروع الذي تم تنفيذه تجريبياً في الفصل الثاني من عام 2018 وفق بيان لوزارة التربية تلقت سانا نسخة منه تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل بضمان توفير التعليم الجيد والمنصف والشامل للأطفال ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة عبر افتتاح شعب مجهزة تتناسب مع طفل الروضة (عمر الخمس السنوات) في مدارس التعليم الأساسي.

وكانت وزارة التربية أعلنت أمس إمكانية تسجيل الأطفال المؤهلة أعمارهم ممن هم في عمر الخمس سنوات في الصفوف المفتتحة في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى من مشروع (استعدوا للالتحاق بالمدرسة).