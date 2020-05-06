حلج نحو 19 ألف طن من الأقطان في محلج العاصي

حماة-سانا

أنهى محلج العاصي بمحافظة حماة عمليات حلج الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية للموسم الحالي والبالغة نحو 19 ألف طن.

وأوضح مدير المحلج المهندس ياسر حلبية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن عمليات الحلج انتجت 6300 طن من بالات القطن المحلوج و10627 طنا من البذور الصناعية والباقي عبارة عن أتربة ومخلفات ثانوية مبيناً أن عمليات الحلج تمت عبر ثلاث ورديات يوميا تم تقليصها إلى ورديتين في الفترة الماضية بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

ولفت حلبية إلى أنه تم شحن ستة آلاف طن من القطن المحلوج إلى شركات الغزل والنسيج بمختلف المحافظات إضافة إلى تسويق عشرة آلاف و500 طن من البذور الصناعية إلى شركات الزيوت العامة والخاصة.

سالم الحسين

نشرة سانا الاقتصادية