دواجن السويداء تطرح نحو 3 آلاف طبق من البيض بأسعار مخفضة عبر السيارات الجوالة

السويداء-سانا

سيرت منشأة دواجن السويداء بالتنسيق مع مجلس المدينة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال فترة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا نحو 20 سيارة جوالة محملة بالبيض إلى عدد من أحياء المدينة والسوق الشعبي بحي الجهاد لبيعها للمواطنين بسعر التكلفة.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية بين مدير المنشأة الدكتور طلعت نمر أنه تم طرح نحو 3000 طبق من البيض عبر هذه السيارات بأسعار مخفضة عن أسعار السوق وبنوعية وجودة عالية مؤكدا أهمية هذا الإجراء لتوفير المادة من المدجنة إلى المستهلك مباشرة بسعر التكلفة دون تدخل أي وسيط ما يسهم بتخفيض سعرها بالسوق ومنع احتكارها.

وأشار طلعت إلى مواصلة المنشأة بتسيير سيارات خلال الأيام القادمة ستزود بالكميات المطلوبة وبحسب الإنتاج المتوفر علماً أنه يتم تأمين البيض لجهات القطاع العام في المحافظة.

من جهته أوضح مدير مدينة السويداء ثائر الصالح أن الكميات المباعة من البيض شملت 8 أحياء في المدينة وستشمل عمليات البيع خلال الفترة القادمة الأسواق الشعبية التي سيتم افتتاحها في عدد من المناطق.

وكانت منشأة دواجن بالسويداء أنتجت خلال الربع الأول للعام الحالي نحو 7ر2 مليون بيضة.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية