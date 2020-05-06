تنظيم 279 ضبطاً تموينياً خلال الشهر الماضي في درعا ومطالبات بزيادة كمية الخضار المستجرة من الفلاحين

درعا-سانا

تشهد أسواق محافظة درعا وفرة في المواد الأساسية وإقبالاً كبير من المواطنين على المواد الأساسية ومتطلبات شهر رمضان المبارك فيما ارتفعت أسعار بعض المواد كاللحوم وانخفضت أسعار البيض والخضار والفواكه.

وطالب عدد من المواطنين زيادة حضور مؤسسات التدخل الإيجابي في الأسواق عبر طرح المواد الأساسية والخضار والفواكه بكميات أكبر تلبي الحاجة الفعلية.

وفي تصريحات لنشرة سانا الاقتصادية أكد المواطن رائد حسين أن تدخلات السورية للتجارة محدودة وأسعار المواد المعروضة في صالاتها قريبة من السوق وأسعار الخضار والفواكه مقبولة ولكن هناك نقص كبير في الكميات المستجرة من المحافظات الأخرى بينما طالبت رهام العبد الله بتوفير الخضار والفواكه واللحوم والمواد الاساسية في صالات السورية للتجارة وبشكل يومي واستجرار الخضار من المنتجين إلى الصالات ودون وسيط وبكميات كافية.

بدورها بينت مديرة مجمع ازرع التابع لفرع السورية للتجارة منال الأحمد في تصريح مماثل أن المجمع يوفر المعلبات والمربيات والحليب والشاي والأرز وزيت الزيتون والقهوة والمنظفات مؤكدة أن الأسعار تقل عن أسعار السوق ويشهد المجمع حركة اقبال متزايدة من المواطنين بسبب الأسعار المنافسة.

من جهته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله أن أسواق درعا تشهد حركة شرائية نشطة في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك وأن المواد الأساسية متوفرة مؤكدا تشديد دوريات حماية المستهلك رقابتها على الأسواق وخاصة المواد الغذائية ويتم تنظيم الضبوط اللازمة ومعالجة شكاوى المواطنين فتم تنظيم 279 ضبطا تموينا وإغلاق 32 فعالية مخالفة فيما قمنا بمعالجة 26 شكوى تقدم بها المواطنون.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية