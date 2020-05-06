انخفاض الطلبيات الصناعية في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ العام 1991

برلين-سانا

أظهرت بيانات نشرت اليوم أن الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية انهارت في آذار الماضي لأدنى مستوى منذ بدء السجلات في عام 1991 بعد أن قلص انتشار فيروس كورونا الطلب محليا وفي الخارج على سلع أكبر اقتصاد في أوروبا.

ونقلت رويترز عن مكتب الإحصاءات الألماني قوله في بيانات له أن هناك انخفاضا بنسبة 6ر15 بالمئة في طلبيات السلع المصنعة في ألمانيا وهو أسوأ بكثير من توقعات محللين بتراجع بنسبة عشرة بالمئة.

وتراجعت العقود المحلية 8ر14 بالمئة وانخفضت الطلبيات من الخارج 1ر16 بالمئة في ضربة كبيرة للاقتصاد المعتمد على الصادرات.

وكان وزير الاقتصاد بيتر التماير حذر من أن ألمانيا تتأهب لأكبر ركود منذ الحرب العالمية الثانية إذ تسببت إجراءات العزل العام في إغلاق المتاجر والشركات والمصانع على الرغم من بدء تخفيف تدريجي للقيود.