روحاني: سنرد بحزم على أي إجراء أمريكي لعرقلة رفع الحظر التسليحي

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن رفع الحظر التسليحي عن إيران جزء من الاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه مع المجموعة الدولية موضحا أنه إذا أرادت الولايات المتحدة عرقلة ذلك فإن إيران أيضا سترد بحزم على الخطوات الأمريكية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن روحاني قوله خلال اجتماع الحكومة اليوم إن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتكب خطأ غبيا وكبيرا بالانسحاب من الاتفاق النووي وأدرك أن حظر الأسلحة على إيران كجزء من الاتفاق النووي سينتهي خلال أشهر كأحد بنود هذا الاتفاق” مشددا على أن طهران سترد رداً ساحقاً إذا تم تمديد حظر الأسلحة عليها.

وأوضح روحاني أنه يجب على واشنطن رفع العقوبات عن إيران إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي وقال “لتعلم أمريكا وباقي الدول أن إيران لن تقبل أي تعديل أو عدم التزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231 كما أن على أمريكا والدول الأخرى أن تعلم أن طريق عرقلة إنهاء الحظر التسليحي على إيران بات مسدوداً”.

ووفقاً لمضمون الاتفاق النووي الموقع عليه عام 2015 من قبل مجموعة خمسة زائد واحد وتم تأييده من قبل مجلس الأمن الدولي في إطار القرار 2231 فإن شراء السلاح وبيعه لن يكون محظورا على إيران بدءا من تشرين الأول 2020.