البرازيل تسجل ارتفاعاً قياسياً في أعداد ضحايا وباء كورونا

عواصم-سانا

سجلت البرازيل ارتفاعاً قياسياً في العدد اليومي لوفيات كورونا حيث أحصت السلطات 600 وفاة خلال الساعات الماضية.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها ان العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا قفز إلى 114715 فيما وصلت الوفيات إلى 7921 ما يجعل البرازيل أكثر الدول تضرراً بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين خمسة آلاف حالة وفقا للتقرير اليومي لوزارة الصحة الذي أشار لتسجيل 134 حالة جديدة فيما زاد عدد الوفيات إلى 264 من 260 في التقرير الصادر أمس الأول.

من جانبها أعلنت السلطات المكسيكية أنه تم تسجيل 1120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و236 وفاة في البلاد خلال الساعات الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 26025 والوفيات إلى 2507.

وفي أوروبا قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا إنه تم تسجيل 947 إصابة جديدة بفيروس كورونا و165 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وبحسب بيانات نشرت اليوم بلغ اجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا 164807 حالات كما ارتفع عدد الوفيات إلى 6996 وفاة.

وفي مقابل ذلك قالت مصادر إن الحكومات المحلية في الولايات الألمانية ستوافق على اتخاذ إجراءات أخرى لتخفيف القيود المفروضة بشأن الوباء.

من جهتها أعلنت كندا أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا تخطى حاجز الـ4 آلاف فيما تخطى إجمالي الإصابات حاجز الـ62 ألفا موضحة أن أكبر عدد من الإصابات سجل في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو.

وفي الهند سجلت وزارة الصحة الاتحادية 111 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس بالإضافة إلى 2680 حالة اصابة منذ مساء أمس ليصل بذلك عدد الوفيات بسبب المرض إلى 1694 وإجمالي الحالات إلى 49391.

كما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3392.

بدورها أعلنت السلطات الصحية في تايلاند تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات في هذا البلد 2998 والوفيات 55 منذ بدء تفشي الفيروس.

من جانبه أعلن المكتب الصحفي لوزارة الصحة في أوزبكستان ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بمقدار 10 حالات ليصل إجمالي الإصابات إلى 2217 حالة.

كما سجلت جنوب إفريقيا عشر حالات وفاة ليصل بذلك عدد الوفيات بوباء كورونا في البلاد إلى 148.