طلبتنا في مصر: نجل أرواح شهدائنا ونقف إلى جانب وطننا وجيشنا في تصديه للإرهاب

القاهرة-سانا

جدد طلبتنا في مصر التأكيد على وقوفهم إلى جانب وطنهم وجيشهم في حربه ضد الإرهاب معربين عن تقديرهم وإجلالهم لأرواح شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم كي تبقى سورية قوية أرضاً وشعباً.

وقال الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر في بيان له بمناسبة ذكرى عيد الشهداء تلقت سانا نسخة منه إجلالاً وإكباراً لأرواح شهداء الوطن الأبرار يحيي شعبنا الأبي وجيشنا العربي السوري الباسل في السادس من أيار من كل عام ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء لعزة الوطن وكرامته وبذلوا دماءهم الزكية لينعم أبناء الوطن بالحياة الكريمة.

وأضاف البيان إن هذه الذكرى أصبحت الأنموذج الذي يحتذى به في الشجاعة والإقدام والتضحية والمنهج الملهم والمحفز لكل شرفاء الأمة الذين يأبون الضيم والهوان كما اختزلت في رمزيتها التاريخ السوري المليء بالمحطات المشرفة لشعب مقاوم يستعذب الشهادة ويقدم قوافل الشهداء في أعراس وطنية كبرى تعم ربوع الوطن لتروي حكايا المجد والبطولة والفخار التي يكتبها رجال الجيش العربي السوري بمداد دمائهم الزكية.

وتابع البيان إننا نقف بكل إجلال وتقدير لأرواح شهداء الوطن وفي مقدمتهم شهداء الجيش العربي السوري وقواتنا المسلحة الباسلة الذين ضحوا بأرواحهم كي تبقى سورية موحدة وقوية أرضاً وشعباً ودولة ومؤسسات وكي يظل العلم العربي السوري يرفرف في سماء الوطن الغالي ويبقى النشيد الوطني السوري يردده السوريون على امتداد ساحات الوطن.

كما جدد طلبتنا العهد بأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأمانة التي حملتهم إياها تضحيات الشهداء نحو مواصلة تقديم الغالي والنفيس والتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بوطننا العزيز أو النيل من مواقف سورية المبدئية والثابتة.

وختم الطلبة بيانهم بالقول: بوركتم يا شهداء الوطن وبوركت دماؤكم الطاهرة.. إننا لم ولن ننساكم أبداً.. أنتم الخالدون الباقون أحياء دوماً في وجداننا وضمائرنا وعندما تحين ساعة النصر سنحتفل ونضعه وساماً على صدور أبنائكم ليصل شذاه إلى أرواحكم الطاهرة لأنكم أنتم من صنع النصر.