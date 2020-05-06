ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين بكورونا في دول عربية عدة

عواصم-سانا

ارتفعت أعداد الوفيات والمصابين جراء فيروس كورونا المستجد في دول عربية عدة اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل ارتفاع بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن “مختبراتها سجلت 85 إصابة جديدة في محافظات بغداد والنجف وكربلاء وكركوك والبصرة وميسان والمثنى وأربيل”.

وأضافت “تم تسجيل 4 حالات وفاة ثلاث منها في بغداد وواحدة في البصرة” مشيرة إلى أن مجموع الإصابات 2431 والوفيات 102 والشفاء 1571.

بدورها سجلت وزارة الصحة المصرية 16 وفاة و388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 452 والإصابات إلى 7201 وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في معدل عدد الوفيات والإصابات مقارنة مع أمس الذي سجلت فيه 7 وفيات و348 إصابة جديدة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أنها سجلت 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمخالطي مصابين في السموع بمحافظة الخليل ما يرفع إصابات اليوم إلى 11 وبتسجيل الإصابات الجديدة في السموع يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 543.

وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة في وقت سابق اليوم عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا 4 منها لمخالطي مصاب في السموع قضاء الخليل وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس بينهم 3 أطفال أصغرهم عامان.

وأفادت الكيلة بأنه تم تسجيل 25 حالة تعاف جديدة من المرض في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.

في السياق نفسه أكد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس سمير عبد المؤمن أن معدل انتشار الوباء في البلاد انخفض إلى 9ر0 بعد ما كان يتراوح بين 5ر4 و5 في الفترة الماضية.