هولندا 86 وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع إلى 41087

أمستردام-سانا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا 317 حالة لتصل بذلك حصيلة الإصابات إلى 41087 حالة.

ونقلت رويترز عن المعهد الوطني للصحة في هولندا قوله اليوم إن “معهد الصحة في تحديثه اليومي ذكر أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة جديدة” مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس بلغ 5168 حالة.

وتمثل الإحصائيات التي تم تسجيلها اليوم ارتفاعاً كبيراً مقارنة بما وثقته السلطات الصحية يوم أمس حيث أعلن عن إصابة 199 شخصاً بفيروس كورونا و26 حالة وفاة.

وفي بلجيكا أعلنت السلطات الصحية تسجيل 97 وفاة جديدة بفيروس كورونا و241 إصابة جديدة وهو معدل الإصابات اليومي الأقل منذ الـ 17 من آذار الماضي.

وقالت السلطات الصحية البلجيكية في بيان اليوم “تم تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 50509 كما تم تسجيل 97 حالة وفاة ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8016”.