SCS-NET
الشريط الأخباري

تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

2020-05-05

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم تسجيل 50 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو مقارنة مع 52 أمس وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ 24 بواقع 50 شخصاً مشيراً إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 866 شخصاً بعد أن كانت 816 في الإحصائية السابقة.

ويشير معدل اليوم إلى تراجع طفيف لحصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية مقارنة مع الإحصائية السابقة حيث سجلت يوم الـ 1 من أيار 37 حالة وفي الـ 2 من أيار 34 وفي الـ 3 من أيار 35 وفي الـ 4 من أيار 52.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا حيث سجلت في العاصمة 80115 حالة إصابة وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد 155370 حالة بينها 1451 وفاة و19865 حالة شفاء.

انظر ايضاً

ارتفاع أعداد الوفيات والمصابين بكورونا في دول عربية عدة

عواصم-سانا ارتفعت أعداد الوفيات والمصابين جراء فيروس كورونا المستجد في دول عربية عدة اليوم. وأعلنت …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved