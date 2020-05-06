تجدد الأعمال الاحتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تجددت الأعمال الاحتجاجية في عدد من المناطق اللبنانية اليوم للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن العديد من المحتجين بينهم أصحاب وعمال المطاعم في طرابلس شمال لبنان نفذوا اليوم وقفة مطلبية طالبوا خلالها بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع المعيشي في ظل ارتفاع الأسعار ومن جراء تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية مؤكدين الاستمرار في احتجاجاتهم حتى تستجيب الدولة لمطالبهم.

وشهدت الاحتجاجات قطع عدد من الطرقات من بينها طريق عام حلبا الرئيس واوتوستراد سعد نايل في البقاع وقطع أوتوستراد طرابلس بيروت عند جسر البالما بالاتجاهين.

وكانت الاحتجاجات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي في طرابلس وبيروت وصيدا أدت إلى إصابة أكثر من عشرين عسكرياً لبنانياً وتحطيم عدد من المصارف وإحراق بعضها.