اقتراح بتقصير زمن المباريات لاستئناف (البريميرليغ)

لندن-سانا

طرحت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم عدة حلول لاستئناف الموسم الكروي الذي توقف بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد ومن بينها خطة تقضي بتقصير وقت المباريات لأقل من 90 دقيقة.

ونقلت فرانس برس عن رئيس الرابطة غوردون تايلور قوله إن عدة اقتراحات تم تقديمها من بينها إمكانية الحصول على المزيد من التبديلات وتقصير وقت المباراة الواحدة لمدة تقل عن 45 دقيقة في كل شوط.

ويتعين الحصول على مصادقة المجلس الدولي لكرة القدم “إيفاب” الذي يشرع قوانين اللعبة على هذا الاقتراح من أجل اعتماده في مختلف البطولات المحلية الوطنية.

وكشف رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن يوم الجمعة المقبل سيكون موعد الاتفاق على وثيقة استئناف مباريات “البريميرليغ” بشكل كامل من قبل الأندية مؤكداً أن المباريات لن تعود حالياً حتى منتصف شهر حزيران المقبل.

وأكد تايلور أنه سيتم التشاور مع الأندية حول كل هذه الإجراءات.

من جانبه اقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” رفع عدد التبديلات في المباراة الواحدة إلى 5 لاعبين بدلاً من 3 بالإضافة إلى حارس المرمى وذلك بهدف تخفيف العبء البدني على اللاعبين والتغلب على جدول المباريات المزدحم لإنهاء الموسم الكروي هذا الصيف.