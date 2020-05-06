230 وفاة جديدة بكورونا في نيويورك وحاكمها يحمل الحكومة الفدرالية مسؤولية (الإدارة السيئة)

نيويورك – سانا

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية اليوم زيادة في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد على أساس يومي حيث بلغ هذا المعدل خلال الساعات الـ 24 الماضية 230 حالة مقابل 226 أمس.

وذكرت رويترز أن حاكم نيويورك أندريو كوومو أفاد في مؤتمر صحفي بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 230 حالة ليصل إلى مستوى 19645.

وشدد كوومو على استمرار تراجع عدد المرضى الجدد في المستشفيات حيث هبط هذا المعدل إلى 659 حالة مقابل 717 في البيانات السابقة وكذلك انخفاض الحصيلة العامة للمصابين بالفيروس الذين يرقدون فيها إلى نحو 9600 مقارنة مع 9647 في إحصائية أمس إضافة إلى انخفاض الحالات في غرف العناية المركزة.

وأضاف كوومو إن خطة الإنقاذ التي وضعها الرئيس دونالد ترامب “ستؤدي لهزيمتنا كلنا” في إشارة لرفض الجمهوريين إنقاذ الولايات التي تعاني ضائقة مالية.

وأوضح كوومو أن الحكومة الفيدرالية تعاني من سوء الإدارة والحزبية المعطلة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد داعياً الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى تبني نهج واقعي ومثمر وموحد لتمرير مشروع قانون التحفيز لمواجهة آثار كورونا المستجد وضمان وقوف الاقتصاد الأمريكي على قدميه.

وتابع كومو مخاطبا ترامب: “إذا جوعت الولايات فكيف تتوقع أن تكون الولايات قادرة على تمويل خطة إعادة الفتح هذه بالكامل؟ المشرعون الديمقراطيون لن يمرروا مشروع قانون آخر لا يوفر التمويل للولايات، في رأيي يجب أن يكون الرئيس هو المسؤول هنا”.

وبلغت الحصيلة العامة للإصابات المسجلة حتى اليوم في نيويورك أكبر بؤرة للجائحة في الولايات المتحدة 318953 حالة.