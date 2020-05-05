الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ 71 ألف حالة

واشنطن- سانا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الـ 71 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم 1225063 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 71225 وفاة ما يمثل 8ر5 بالمئة من حصيلة الحالات و192177 شفاء أي 7ر15 بالمئة من العدد الإجمالي للمصابين.

وبلغ معدل ارتفاع الإصابات اليوم حتى الوقت الحالي 12228 حالة بينما ازداد عدد الوفيات بواقع 1304 وتوقع معهد المقاييس والتقديرات الصحية بجامعة واشنطن الأمريكية في تقرير نشره أمس أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ستبلغ بحلول أب المقبل 135 ألف حالة.