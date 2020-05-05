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قوى العدوان السعودي ترتكب 48 خرقاً جديداً بـ الحديدة

2020-05-05

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي خروقاتها وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية واستهدفت عدداً من المناطق فيها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق أن خروقات العدوان بمحافظة الحديدة بلغت 48 خرقاً بالمحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية موضحة أن من بين خروقات قوى العدوان سبعة خروقات بقصف مدفعي وصاروخي لقذيفة وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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