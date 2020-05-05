ارتفاع حصيلة الوفيات في إيطاليا وتراجع الإصابات الجديدة

روما -سانا

ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية في إيطاليا بينما تراجع عدد الإصابات الجديدة فيها.

ونقلت رويترز عن وكالة الحماية المدنية الإيطالية قولها إن الوفيات الناجمة عن وباء “كوفيد 19” في إيطاليا ارتفعت بواقع 236 حالة اليوم مقابل 195 أمس في حين بلغت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة 1075 حالة مقابل 1221 أمس وعدد حالات الإصابة الجديدة اليوم هو الأقل منذ شهرين.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في الـ 21 من شباط بلغ 29315 وهو أحد أعلى الأرقام المسجلة في العالم.

ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 213013.

وأضافت الوكالة أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حالياً انخفض إلى 98467 من 99980 أمس.

وبلغ عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة اليوم 1427 مقابل 1479 أمس ومن بين من كانوا مصابين في الأساس بلغ عدد المتعافين اليوم 85231 شخصاً مقابل 82879 أمس.