طهران: أمريكا مجرمة حرب في أفغانستان وراعية للإرهاب حول العالم

طهران-سانا

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية اتهامات الولايات المتحدة حول المهاجرين الأفغان في إقليم هرات بأنها “فكاهة التاريخ” مؤكدة أن أمريكا مجرمة حرب في أفغانستان ودولة راعية للإرهاب حول العالم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم في تغريدة لها رداً على تغريدة مكتب شؤون آسيا الوسطى والجنوبية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الذي ادعى تعرض المهاجرين الأفغان للتعذيب من قبل إيران “إن إيران لديها علاقات قوية مع أفغانستان وهي رائدة في دعم قادة هذا البلد لتشكيل حكومة شاملة وإن ما حدث للمهاجرين في إقليم هرات مأساوي لكن اتهامات النظام الأمريكي لإيران فكاهة التاريخ”.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدتها “إن هذا النظام /الولايات المتحدة/ مجرم حرب في أفغانستان ودولة راعية للإرهاب حول العالم”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا يوم الأحد الفائت عقب نشر بعض الأخبار في وسائل الإعلام الأفغانية عن وقوع حادثة لعدد من مواطني هذا البلد الذين حاولوا دخول الأراضي الإيرانية بشكل غير قانوني عن طريق عبور نهر حدودي وقال موسوي إن “هذا الحادث وقع في الأراضي الأفغانية ونفى حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوع أي حادث في هذا الصدد داخل الأراضي الإيرانية”.