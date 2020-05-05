ارتفاع وفيات كورونا في تركيا إلى 3520 حالة

أنقرة-سانا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في النظام التركي اليوم أن عدد الوفيات بسبب مرض “كوفيد 19” في تركيا ارتفع 59 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 3520.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول أوضحت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع بواقع 1832 إلى 129491 وهو الأعلى خارج دول غرب أوروبا والولايات المتحدة وروسيا بينما بلغ إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا المسبب لمرض الجهاز التنفسي “كوفيد 19” حتى الآن 73285 شخصاً.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن الفيروس التي أجريت في تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 33283 ما رفع العدد الإجمالي للاختبارات منذ تفشي الوباء إلى أكثر من 1.2 مليون اختبار.