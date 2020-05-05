تأجيل بطولة أوروبا للسباحة إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي للرياضات المائية اليوم تأجيل بطولة أوروبا للسباحة التي كانت مقررة هذا الشهر إلى العام القادم بسبب جائحة كورونا.

ونقلت رويترز عن الاتحاد قوله “إن بطولته القارية التي كانت مقررة في العاصمة المجرية بودابست من الـ 11 إلى الـ 24 من أيار الحالي تم تأجيلها إلى عام 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا”، معربا عن الأمل في أن “تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول أيار 2021 لتنظيم بطولة استثنائية”.

وكانت البطولة التي تتضمن منافسات السباحة في الأحواض والمياه المفتوحة والغطس تأجلت مؤقتا حتى أواخر آب قبل أن يتم الإعلان عن إقامتها بين الـ 10 والـ 23 من أيار العام المقبل.

بدوره أعلن الاتحاد الدولي للدراجات تعديل جدول سباقاته اليوم لينطلق سباق إيطاليا في الثالث من تشرين الأول على أن يبدأ سباق إسبانيا في الـ20 من الشهر ذاته.

وجاء تعديل موعد السباقين في ظل جائحة كوفيد 19 التي تسببت بتأجيل العديد من الأحداث الرياضية البارزة في الفترة الأخيرة كما ستقام العديد من

سباقات اليوم الواحد البارزة في تشرين الأول.

وسيقام سباق إيطاليا على مدار 23 يوما وسينتهي في الـ 25 من تشرين الأول بينما سينتهي سباق إسبانيا في الثامن من تشرين الثاني.

وسيشهد سباق باريس روبيه الكلاسيكي الشهير إقامة سباق للسيدات لأول مرة في اليوم ذاته مع سباق الرجال.