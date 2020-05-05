الصين تنجح في تجربة إطلاق صاروخ ومركبة جديدة إلى الفضاء

بكين-سانا

اختبرت الصين بنجاح اليوم إطلاق الصاروخ الحامل الجديد لونغ مارش 5 بي إلى الفضاء الخارجي والذي من المقرر أن يخصص لإرسال رحلات مأهولة صينية إلى الفضاء على غرار محطة الفضاء الدولية.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الصاروخ “لونغ مارش 5 بي” وهو الأقوى في الصين أطلق من موقع وينشانغ لإطلاق الصواريخ في جزيرة هاينان جنوب البلاد وأوصل نموذج مركبة فضائية غير مأهولة قبل أن يدخل المدار المحدد له موضحة أنه و”كإجراء وقائي لم يستقل أحد المركبة بسبب الطابع التجريبي لعملية الإطلاق”.

وأوضحت أن الهدف الرئيس على المدى المتوسط من تجربة الصاروخ والمركبة الفضائية هو نقل رواد فضاء إلى المحطة الفضائية المستقبلية والقيام برحلات مأهولة إلى القمر.

يذكر أن صاروخ لونغ مارش 5 بي الجديد أسرع وأكثر مقاومة للحر ويبلغ طوله 8.8 أمتار ووزنه 21.6 طناً فيما يمكن للمركبة التي يحملها أن تنقل ستة من رواد الفضاء بدلاً من ثلاثة ويمكن إعادة استخدامها بشكل جزئي.

وسبق للصين أن أطلقت منذ العام 1999 مركبات عدة من نوع “شنتشو” بنيت على طراز مركبة سويوز الروسية الشهيرة.

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