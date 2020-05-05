الثلاثاء / 5 / 05 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
نائب تشيكي يدين الإجراءات القسرية الغربية على سورية
2020-05-05
الخارجية الإيرانية: مسار أستانا لحل الأزمة في سورية خطوة مهمة وأساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة
2020-05-04
الخارجية: سورية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للصلف والتمادي الإسرائيلي والأمريكي على الشرعية الدولية
2020-05-03
نقابي تشيكي: الإجراءات الغربية المفروضة على سورية غير إنسانية
2020-05-02
الخارجية الروسية: من حق سورية القضاء على الإرهاب في أراضيها
2020-04-30
الملتقى العربي الدولي: الإجراءات المفروضة على سورية جريمة حرب
2020-04-30
الشيوعي السلوفاكي: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية همجية
2020-04-30
محليات
مجلس الشعب في عيد الشهداء: الجيش العربي السوري قدم أنموذجاً يحتذى بالتضحية والفداء
2020-05-05
حزب البعث العربي الاشتراكي: الشهادة تقليد راسخ في ثقافة الشعب السوري
2020-05-05
في عيدهم… شهداء سورية أضاؤوا طريق النصر وكتبوا تاريخا جديدا في مواجهة الغزاة والمعتدين
2020-05-05
لتفادي الازدحام… آلية جديدة للعمل في مديرية المصالح العقارية بدرعا
2020-05-05
القبض على مروج مخدرات بدمشق بحوزته 4 كيلو غرامات من الحشيش المخدر
2020-05-05
ضبوط بحق المحال المخالفة لإجراءات التصدي لكورونا خلال جولة على أسواق دمشق
2020-05-05
الأرصاد: المنخفض الجوي مستمر حتى الخميس وتحذيرات من سرعة الرياح وتشكل السيول
2020-05-05
رياضة
فرق تشرين وحطين وجبلة تعاود تدريباتها استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-05-05
رابطة الدوري الإسباني تعلن استئناف نشاط أندية الدرجتين الأولى والثانية
2020-05-05
إيقاف كالو مهاجم هيرتا برلين لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا
2020-05-04
الأندية البرتغالية تستأنف التدريبات بعد توقف بسبب جائحة كورونا
2020-05-04
الاتحاد الدولي للسباحة يؤجل بطولة العالم المقررة العام القادم بسبب المخاوف من انتشار وباء كورونا
2020-05-04
السماح لفرق دوري كرة القدم الإيطالي باستئناف التدريبات الفردية
2020-05-03
وزير الداخلية الألماني يوافق على استئناف دوري كرة القدم
2020-05-03
اقتصاد
أرباح شركة توتال الفرنسية الفصلية تتراجع بنسبة 99 بالمئة
2020-05-05
مصادرة خمسة أطنان من السكر معدة للتهريب بحمص
2020-05-05
ارتفاع أسعار النفط
2020-05-05
تراجع أسعار الذهب
2020-05-05
الخماسية توقع عقوداً بـ 3 مليارات ليرة مع مواصلة إجراءات التصدي لكورونا
2020-05-05
الزراعة في حلب.. موسم مبشر وسلة غذائية متكاملة تلبي احتياجات الأسواق
2020-05-05
الخزانة الأمريكية تقترض في الربع الثاني من العام الجاري مبلغاً قياسياً يقارب الـ 3 تريليونات دولار
2020-05-05
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
رصد 450 مليار ليرة لاستلام كامل محصول القمح للموسم الحالي
استشهاد مدني ومقتل عدد من مرتزقة أردوغان بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الباب بريف حلب
النقل: تخفيض أسعار التذاكر للطلبة الراغبين بالعودة على متن الخطوط الجوية السورية بنسبة 35 بالمئة
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان بالصواريخ على منطقة السفيرة بريف حلب
الأوقاف تعلن افتتاح المساجد لصلاة الجمعة وفق ضوابط صحية محددة
وزارة الصحة: التراخي بالإجراءات الاحترازية يعرض لخطر العدوى بفيروس كورونا ويخل بالأمن الصحي
الخارجية الإيرانية: مسار أستانا لحل الأزمة في سورية خطوة مهمة وأساسية لضمان أمن واستقرار المنطقة
الإصابات بفيروس كورونا المستجد تتخطى عتبة الـ 5ر3 ملايين حول العالم
نقابة أطباء دمشق: استئناف العمل بعيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج
أمطار حمص
2020-05-05
تصوير: نقولا الخوري
أمطار حمص
2020-05-05
Rem
سابق
سوق الخضار في السويداء
التالي
زوارق العدو الإسرائيلي تجدد خرق المياه الإقليمية اللبنانية
انظر ايضاً
أمطار الخير في حمص
تصوير: نقولا الخوري
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved