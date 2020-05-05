زوارق العدو الإسرائيلي تجدد خرق المياه الإقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جددت زوارق العدو الإسرائيلي الحربية اليوم خرقها المياه الإقليمية اللبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه أن زورقين حربيين معاديين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وأقدما على إنزال غطاسين داخل البقعة البحرية اللبنانية.

وأشار البيان إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.

وكان طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقا أمس الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية في استمرار للانتهاكات لسيادة لبنان وقرارات الشرعية الدولية.

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