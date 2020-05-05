روحاني وآبي يؤكدان ضرورة بذل الجهود لخفض التوتر في المنطقة

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ضرورة مواصلة بذل الجهود لخفض التوتر في المنطقة والعالم ولا سيما بعد الاستفزازات الأمريكية الأخيرة في الخليج.

وشدد روحاني وآبي خلال اتصال هاتفي اليوم وفق ما ذكر الموقع الإعلامي للرئاسة الايرانية على أنه يجب على أمريكا رفع الحظر غير القانوني عن بلاده في حال كانت صادقة في زعمها حول استعدادها لمساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا.

وقال روحاني “إن الحظر الأمريكي اللا قانوني تم تصعيده في ظروف مكافحة كورونا الصعبة وتداعياتها الاقتصادية القاسية جدا”، داعياً إلى التعاون العالمي من أجل الخلاص من هذه الجائحة المتفشية.

من جهته أكد آبي أن إيران دولة مهمة ولها دور بارز في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الدول لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من انتشار فيروس كورونا.