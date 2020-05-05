حزب البعث العربي الاشتراكي: الشهادة تقليد راسخ في ثقافة الشعب السوري

دمشق-سانا

أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن الشهادة كانت وما زالت تقليداً راسخاً في ثقافة الشعب العربي السوري العظيم وأبناء العروبة الشرفاء، مشيرة إلى أنه لا يمكن قهر شعب تقاليده الشهادة حتى لو اجتمعت قوى العدوان والإرهاب كلها ضده.

وأوضحت القيادة المركزية للحزب في بيان بمناسبة عيد الشهداء تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الاحتفاء بالشهادة وتقديرها لا يقتصر على يوم واحد في العام بل هي حاضرة باستمرار في حياة الشعب السوري من أجل عزة الوطن وكرامته.

ولفتت إلى أن شهداء السادس من أيار عام 1916 الذين أعدمهم المحتل العثماني في ساحتي الشهداء في دمشق وبيروت رفعوا راية التضحية من أجل الوطن وأن أحفادهم يواجهون اليوم العدو نفسه المحتل العثماني المتحالف مع قوى الهيمنة والصهيونية والعدوان في حلف الناتو والقوى الراعية للإرهاب والتيارات التكفيرية والرجعية وانظمة العمالة في المنطقة.

وأشارت القيادة إلى فخر حزب البعث بكونه مكوناً من مكونات الشعب السوري العظيم وأعضاؤه وجماهيره تشارك في ملحمة النصر وتضحياتها موجهة تحية الإجلال والتقدير إلى أرواح الشهداء الذين هم مشاعل النور في طريق الحرية.