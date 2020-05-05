أرباح شركة توتال الفرنسية الفصلية تتراجع بنسبة 99 بالمئة

باريس-سانا

أعلنت شركة توتال الفرنسية أن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 99 بالمئة بسبب انخفاض أسعار النفط مشيرة إلى خطط لخفض استثماراتها استجابة للأزمة المتواصلة في أسواق الخام.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير التنفيذي للشركة “باتريك بويان” قوله في بيان إن “المجموعة تواجه ظروفاً استثنائية جراء أزمة كوفيد 19 الصحية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وتخلق حالة كبيرة من عدم اليقين وأزمة سوق النفط مع الانخفاض الكبير للأسعار منذ آذار الماضي”.

وأعلنت الشركة عن ربح صاف بقيمة 34 مليون دولار للفصل الأول من العام مقابل 1ر3 مليارات دولار قبل عام.

وذكرت الشركة أنها بصدد تحديد سقف جديد للتوفير عبر خفض استثماراتها وإنتاجها للخام وسيكون سقف الاستثمارات دون 14 مليار دولار هذا العام أي أقل بالربع عما أعلنته الشركة في شباط.

ومنذ أواخر آذار الماضي سجل النفط خسائر إضافية مع انهيار الطلب بسبب التدابير المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد ووصل سعر البرميل إلى ما دون الصفر الشهر الماضي.