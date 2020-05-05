بريطانيا تسجل أعلى وفيات بفيروس كورونا في أوروبا بحصيلة تبلغ 32 ألفاً

عواصم-سانا

تخطت الوفيات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في بريطانيا الـ 32 ألف شخص لتسجل بذلك أعلى حصيلة رسمية للوفيات بهذا الفيروس القاتل في أوروبا حتى الآن.

ونقلت رويترز عن مكتب الإحصاءات الوطنية ببريطانيا قوله إن “29648 وفاة سجلت في إنكلترا وويلز حتى الـ 24 من نيسان الماضي بفيروس كورونا ومع إدراج الوفيات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية تبلغ الحصيلة الإجمالية حتى الآن 32313 حالة”.

ووفقا للوكالة فإن هذه الحصيلة تتجاوز مثيلتها في إيطاليا التي كانت الأكثر تضررا في أوروبا والتي بلغت حصيلة الوفيات فيها حتى الآن 29079 وفاة.

وفي إسبانيا أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ظل أقل من 200 لليوم الثالث على التوالي إذ بلغ 185 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا للوزارة فقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد إلى 25613 اليوم من 25428 بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 219329 من 218011 في اليوم السابق.

وفي إيران أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 63 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 6340 كما تم تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 99970.

وفي اندونيسيا تم رصد 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد إلى 12072 فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة ثماني حالات ليصل العدد الإجمالي إلى 872 بينما تعافى 2197.

وفي ماليزيا سجلت سلطات الصحة 30 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6383 مع دخولها اليوم الثاني من تخفيف القيود على الحركة والأعمال كما أعلنت أيضا عن حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 106.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 146 كما تم تسجيل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 15192.