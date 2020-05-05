خطة متكاملة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية في درعا

درعا-سانا

وضعت محافظة درعا خطة متكاملة لمكافحة حرائق المحاصيل من خلال تجهيز كافة الآليات وصهاريج المياه وتوزيع الآليات الداعمة على المناطق الزراعية.

وقال رئيس دائرة الحراج في مديرية الزراعة المهندس جميل عبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم إن الجهات المعنية اتخذت إجراءات احترازية للحد من حصول الحرائق داعيا الفلاحين إلى حراثة خط أمان بين المحصول والأعشاب المنتشرة على جوانب الطرق لمنع امتداد الحرائق في حال حدوثها إلى المحاصيل الزراعية.

وأوضح عبد الله أن دائرة الحراج مددت رخص الرعي للتخلص من الأعشاب التي تنعكس سلبا على المحاصيل الزراعية في حال تعرضت للحرائق إضافة إلى تأمين مستلزمات الإطفاء الفردية والخاصة بالصهاريج من مضخات وحقائب وقفازات وأحذية كتانية للتعامل مع أي طارئ.

وبين أن مديرية الزراعة خصصت الرقم المجاني 188 للابلاغ عن حرائق المزروعات وطبعت بروشورات توعوية تحث على عدم رمي أعقاب السجائر على أطراف الطرق وداخل الغابات الحراجية وعدم حرق مخلفات المحاصيل وعدم إشعال النار في الحدائق والمتنزهات العامة.