رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية يتعهدون 8 مليارات دولار لمكافحة كورونا

بروكسل-سانا

تعهد رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية بتقديم ثمانية مليارات دولار لإجراء أبحاث وتصنيع وتوزيع لقاح وعلاجات محتملة لفيروس كورونا فيما رفضت الولايات المتحدة المشاركة في هذا الجهد العالمي.

وذكرت رويترز أن هذا التعهد جرى أمس في مؤتمر افتراضي لمواجهة كورونا وشمل دول الاتحاد الأوروبي ودولاً خارج التكتل هي بريطانيا والنرويج إضافة إلى زعماء من اليابان وكندا وجنوب أفريقيا وعشرات الدول الأخرى في حين مثل الصين سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في ختام المؤتمر الافتراضي.. “خلال بضع ساعات فقط تعهدنا جماعيا بتقديم 7.4 مليارات يورو أي ما يعادل 8.1 مليارات دولار للأمصال والتشخيصات وعلاج كوفيد 19” مضيفة أن هذه الخطوة “ستساعد في بدء تعاون عالمي غير مسبوق”.

وتستهدف الحكومات الاستمرار في جمع الأموال لعدة أسابيع أو أشهر والبناء على جهود البنك الدولي ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وأفراد أثرياء وفي نهاية المطاف على الاستجابة الأولية المجزأة والعشوائية في جميع أنحاء العالم.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة التي لديها أكبر عدد إصابات ووفيات مؤكدة بهذا الفيروس في العالم لم تشارك في هذا التعهد العالمي كما امتنع مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية عن ذكر سبب محدد لهذا الأمر مكتفياً بالتعبير عن” دعم واشنطن له”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الشهر الماضي إنه سيوقف تمويل منظمة الصحة العالمية التي تحدث مديرها العام أمام المؤتمر بشأن معالجتها للوباء.