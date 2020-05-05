الخزانة الأمريكية تقترض في الربع الثاني من العام الجاري مبلغاً قياسياً يقارب الـ 3 تريليونات دولار

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستقترض في الربع الثاني من هذا العام مبلغاً يقارب الـ 3 تريليونات دولار من خلال سندات خزينة حيث تهدف بالدرجة الأولى لتمويل خطة إنعاش الاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة من جائحة كورونا “كوفيد 19”.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في بيان أمس إنها وخلال الأشهر الثلاثة من نيسان إلى نهاية حزيران سيبلغ حجم الاقتراض 2.999 تريليون دولار وهو ما يزيد على خمسة أضعاف المستوى القياسي السابق للاقتراض الفصلي والمسجل في النصف الثاني من 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية كما يعتبر أعلى من المستوى القياسي السابق للاقتراض لسنة مالية كاملة البالغ 1.8 تريليون دولار والمسجل في 2009.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا الارتفاع في المبلغ “يرجع أساساً إلى تداعيات وباء كوفيد 19 بما في ذلك نفقات القانون الجديد لمساعدة الأسر والشركات”.

وقال مسؤول بارز بالوزارة “هذا أكبر مما نفعله في العادة في عام”.

وتوقعت الخزانة أن تضطر لاقتراض 677 مليار دولار في الأشهر الثلاثة من تموز إلى نهاية أيلول وكانت اقترضت 477 مليار دولار عبر أسواق الائتمان في الأشهر الثلاثة من كانون الثاني إلى نهاية آذار.