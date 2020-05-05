1015 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة وفاة 1015 شخصاً جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وذكرت فرانس برس اليوم إن البيانات نشرتها الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وأظهرت أن الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد 19 في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 شخصاً.

ومنذ مطلع نيسان لم تسجل الولايات المتحدة حصيلة يومية تقل عن الألف وفاة.

ورجحت دراسات عدة نشرت أمس بلوغ عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول شهر حزيران مستبعدة في الوقت نفسه أن يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد خلال الصيف.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فمن المتوقع أن يسفر الوباء عن وفاة ما بين 100 ألف و 240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي الدولة الأكثر تضرراً في العالم جراء وباء كوفيد 19 سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنها تعد لوحدها نحو 1.2 مليون مصاب أي أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم والتي بلغت الإثنين ربع مليون وفاة.