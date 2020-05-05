أكثر من ربع مليون وفاة بكورونا في العالم

باريس-سانا

أودى وباء كوفيد 19 بحياة أكثر من ربع مليون نسمة ما يزيد عن 85 بالمئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة لوحدهما منذ ظهر فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في كانون الأول وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية.

وأظهر التعداد أن الجائحة حصدت أرواح 250 ألفاً و 203 أشخاص من أصل ثلاثة ملايين و 570 ألفاً و 93 مصاباً بالفيروس.

وسجلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتحدة حيث سجلت 68 ألفاً و689 حالة وفاة تليها إيطاليا بـ 29 ألفاً و79 وفاة ثم بريطانيا بـ 28 ألفاً و734 وفاة فإسبانيا بـ 25 ألفاً و428 وفاة ففرنسا بـ 25 ألفاً و201 وفاة.

أما من حيث توزع الوفيات على القارات فتصدرت القائمة أوروبا حيث بلغ عدد ضحايا الوباء 140 ألفاً و23 شخصاً.

وأعدت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ولا يعكس هذا العدد إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلب رعاية في المستشفيات.

ورجحت دراسات عدة نشرت أمس أن يبلغ عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد 19 في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول شهر حزيران مستبعدة في الوقت نفسه أن يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد خلال الصيف.